Film Stars Don’t Die in Liverpool

Großbritannien, USA 2017, Regie: Paul McGuigan mit Jamie Bell, Annette Bening, Vanessa Redgrave, Julie Walters 106 Min. FSK ab 6

Bei der Verfilmung einer ungewöhnlichen und tragischen Liebe der Oscar-Preisträgerin Gloria Grahame (Annette Bening) muss man Grahame (1923-1981) und ihre Filme wie „In a Lonely Place“ (1950) mit Humphrey Bogart oder Vincente Minnellis „Stadt der Illusionen“ (1952) gar nicht kennen. Bening und Jamie Bell, der ihren wesentlich jüngeren Liebhaber Peter Turner spielt, gehören zu den Schauspielern, denen man alles abnimmt, die einfach so präsent sind, dass man ihnen gerne folgt, egal wen sie spielen.

Der Film basiert auf den Memoiren von Turner und beginnt damit, wie Gloria Grahame einige Jahrzehnte nach ihren Hollywood-Erfolgen in einem einfachen Liverpooler Hotel den kleinen Schauspieler Peter Turner aufreißt. Der verfällt der sehr sexy Frau tatsächlich. Er folgt ihr in die USA, wo das Glück zu zweit durch ihre herrische Art zerstört wird. Jahre später bricht Gloria in Liverpool vor einer Theatervorstellung zusammen und will nur noch wie ein kleines Kind im Haus von Peter und seinen Eltern gepflegt werden. Es dauert eine Weile, bis er herausbekommt, dass sie Krebs hat.

„Film Stars Don’t Die in Liverpool“ ist eine traurige, aber sehr berührende Geschichte von einer Liebe, die tatsächlich bis an den Tod weiterlebt. Es ist klasse, wie sie anfangs zusammen im Kino „Alien“ schauen – er mit allen anderen in Panik, sie lacht sich kaputt. Später sorgen biografische Detail für Irritation bei Peter, denn Gloria hat auch bei ihren vier Ehemännern (u.a. Nicolas Ray) immer eine Vorliebe für junge bis illegal junge Partner gepflegt.

Die ungewöhnliche Geschichte vom kleinen Schauspieler und der Oscar-Gewinnerin gelingt mit tollen Bilder und Inszenierungsideen. Die frische und die zerbrechende Liebe werden nebeneinander montiert. Wenn Missverständnisse, zu wenig Gespräche und dumme Geheimnisse zur Trennung führen, ist das in Nahaufnahme sehr ergreifend. Auch Turners liebevolle Familie wurde mit unter anderem Julie Waters als Mutter toll besetzt.