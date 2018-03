« Tomb Raider (2018) | Home |

The Florida Project

USA 2017 Regie: Sean Baker mit Brooklynn Kimberly Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, 111 Min. FSK ab 12

Die »Florida Projects« sind ein sozialer Wohnungsbau am Stadtrand von Orlando, unweit der künstlichen Welt des Walt Disney Parks. Sie sind der Handlungsort für Sean Bakers gleichnamigen Film. Ein Hafen für Gestrandete wie die 22-jährige Halley. Sie lebt allein mit ihrer sechsjährigen Tochter Moonee in einer winzigen Wohnung im »Magic Castle Motel«. Statt in die Schule zu gehen, ist Moonee immer dabei, wenn Halley auf den Parkplätzen der Shopping Malls billig kopiertes Parfum verkauft. Wenn das Geld für die Miete knapp wird, findet der gutmütige Motelmanager Bobby einen Ausweg. Und dann sind da noch die Freundinnen im Wohnblock, die sich gegenseitig helfen. Die Sommersonne brennt und Moonee und ihre Freunde Scooty und Jancey genießen die Freiheit. Sie legen die Stromversorgung des gesamten Motels lahm und zündeln in leerstehenden Häusern. Doch die Verantwortungslosigkeit der junge Mutter bleibt nicht unbemerkt und die sorglosen Tage nähern sich dem Ende. Independentfilmer Baker, dem mit seinem Prostituiertendrama »Tangerine« ein Sundance-Hit gelang, stellt auch bei seinem vierten Film die soziale Unterschicht der US-Gesellschaft in den Mittelpunkt, die fehlende Mittel mit Menschlichkeit ausgleichen. Wieder gelingt es ihm, die Lebensrealität der Figuren absolut realistisch abzubilden. Er erzählt seinen Film konsequent aus der Sicht der Kinder. Fast immer ist die Kamera auf Augenhöhe der kleinen Protagonisten. Man spürt die unbeschwerte Freiheit dieses Sommers, den Alexis Zabe in traumhaften Bildern einfängt. Willem Dafoe verleiht dem Hausmeister Bobby Konturen und hat gute Chancen auf einen Oscar. Die eigentliche Sensation sind aber die Kinder die absolut natürlich vor der Kamera agieren. Sean Baker lässt sie los und folgt ihnen mit der Kamera durch einen unvergesslichen Sommer.