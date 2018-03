« Call me by your name | Home |

Wann wird es endlich wieder Sommer?

D 2017 Regie: Barbara Lubich, Michael Sommermeyer, 102 min

Politiker reden immer von Integration – die »Banda Internationale« aus Dresden lebt sie. Hervorgegangen ist sie aus der Klezmer-Brass-Band »Banda Comunale«. Irgendwann war den Protagonisten klar, dass sie ein Zeichen setzen mussten, gegen Fremdenfeindlichkeit. Sie beteiligte sich an Potesten gegen die alljährlichen Naziaufmärsche zum 13. Februar. Als Pegida begann, die Straßen unsicher zu machen für alle, die nicht in ihr Bild eines Deutschen passten, beteiligte sich die Band immer wieder an Gegenprotesten, zog musizierend durch die Straßen und formte den Beat des Widerstands. Doch den Musikern um Michal Tomaszewski war klar, dass das nicht genügt. Sie mussten selbst aktiv werden. Also formierten sie sich um, zur »Banda Internationale« und startete ein integratives Musikprojekt mit Geflüchteten. Die Dresdner Barbara Lubich und Michael Sommermeyer begleiteten sie dabei mit der Kamera. Sie fingen die Spannung ein, wenn ein neuer Musiker durch die Tür des Proberaums kam und mit seiner ganz eigenen Kunst und Kultur die Band bereicherte. Aber auch die Konflikte innerhalb der Gruppe, die nicht selten aufgrund der unterschiedlichen Religionen entflammten. All das bilden die Regisseure ab, neben den alltäglichen Zweifeln und Sorgen, dem Kampf um ein Bleiberecht und der Dankbarkeit für ein Leben in Sicherheit. Die »Banda« spielte vor dem bedrängten Flüchtlingsheim in Freital und überall, wo es darum ging, die Stimme gegen Rassismus zu erheben. Menschen verschiedener Herkünfte gesellten sich dazu, die Band wuchs auf heute rund 20 Mitglieder an. Ihre Musik wurde vielfältiger und der Erfolg stellte sich ein. Und doch ist ihr Kampf nicht zuende. Einige der Bandmitglieder wurden umquartiert, einige mussten das Land verlassen. Pegida marschiert immer noch. Die »Banda Comunale« spielt weiterhin dagegen an.