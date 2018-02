« Der seidene Faden | Home |

Das Leben ist ein Fest

Frankreich, Kanada, Belgien 2017 (Le Sens de la fête) Regie: Eric Toledano, Olivier Nakache mit Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Alban Ivanov, Benjamin Lavernhe 116 Min. FSK: ab 0

Wenn andere feiern, müssen Max und sein Team schuften. Seit 30 Jahren organisiert er feudale Hochzeiten für gut betuchte Kunden. Dabei kann ihn nichts aus der Ruhe bringen: wenn das Fleisch ausfällt, müssen spontan Pasteten her, wenn die Band umkippt, macht man eben mit Platten weiter. Eine desolate Stromversorgung macht ihm ebensowenig zu schaffen wie ein arroganter Bräutigam. Vor privaten Schlägen ist er aber auch nicht gefeit und so muss er sich von seiner Frau verabschieden und auch seine Affäre gibt ihm den Laufpass. All das geschieht in einer Nacht, die noch viele Überraschungen zu bieten hat – und nicht alle davon sind von Max geplant. Hochzeiten bieten viel komödiantisches Potential. Das Regieduo Olivier Nakache und Eric Toledano (»Ziemlich beste Freunde«) interessieren sich aber mehr für das, was hinter den Kulissen läuft. Die Präzision eines Catering-Unternehmens, wenn alles, was schief laufen kann, gehörig schief läuft. Die große Kunst dabei ist es, den Gast nichts davon merken zu lassen. Im virtuosen Takt des Jazz des israelischen Komponisten Avishai Cohen fliegt die Kamera von David Chizallet (»Mustang«) durch die Gänge und den Schlossgarten, an der Seite von Max, der unermüdlich die Fäden in der Hand hält. Ihre große Stärke spielen Nakache und Toledo wieder in der sorgfältigen Figurenzeichnung aus. Jeden einzelnen der zahlreichen Charaktere würde man gerne nach Hause und in sein Leben abseits des Jobs begleiten. Die Regisseure beweisen nach ihrem letzten Werk »Heute bin ich Samba« erneut ein Gefühl für die soziale Realität der Arbeiterklasse, für die sie sich auch hier wieder flammend einsetzen. Verkörpert wird das Ensemble von vielen bekannten Gesichtern, allen voran Jean-Pierre Bacri, der mit seiner feinsinnigen Darstellung des Max überzeugt.