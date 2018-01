« Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone | Home | Criminal Squad »

The Disaster Artist

USA 2017 Regie: James Franco mit James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie 104 Min. FSK: ab 12

James Franco drehte mit „The Disaster Artist“ den angeblich schlechtesten Film aller Zeiten nach und sein „künstlerischer“ Ansatz entspricht dem, mit einem sehr langweiligen Film, Langeweile auszudrücken. Ein unglaublich schlechter Film über das Entstehen eines legendär unglaublich schlechten Films. 2003 kam „The Room“ von Tommy Wiseau in ein (!) Kino und hatte weniger Zuschauer als ein ambitionierter deutscher Autorenfilm der Berliner Schule. Da sich der „Room“-Schrott über die Jahre zum bescheidenen Kult wandelte, schrieb Nebendarsteller und Wiseau-Freund Greg Sesteros ein Buch über die chaotischen Dreharbeiten, die er selbst miterlebte. Hollywood Anti-Star James Franco verfilmt nun dieses Drumherum sowie einzelne Szenen eins zu eins. Und das Gezeigte ist ebenso unfassbar wie das Zeigen: In einer Schauspielschule lernt der mäßig begabte Greg Sestero (Dave Franco) den exaltierten Sonderling Tommy Wiseau (James Franco) kennen. Zusammen ziehen sie nach Hollywood. Greg bekommt Agenten und Jobs, Tommy mit seiner völlig unverständlichen Aussprache und einem verstörend lächerlichen Gehabe nur Verachtung ab. Aus Frust beginnt der nicht sehr intelligente Spinner mit seinen scheinbar unerschöpflichen Mitteln und maßloser Selbstüberschätzung, selbst einen Film zu schreiben, zu inszenieren, zu spielen und zu schneiden. Es wird eine Katastrophe – da hilft auch eingekauftes Knowhow nicht weiter. Bei der Premiere wandelt sich das entsetze Schweigen nach einer Weile in schallendes Lachen über dieses furchtbare Stück Film.

Und genau dieses Entsetzen hat James Franco (Dave Franco („Bad Neighbors“, „Die Unfassbaren – Now You See Me“) mit seinem Film über einen Film kongenial wieder erzeugt. „The Disaster Artist“ ist „Ed Wood“ in völlig uninteressant. Ein paar Seitenhiebe auf Hollywood, wenn Wiseau mit seinem Set genau den Hof zwei Meter weiter nachbaut, machen die nur peinliche Figur Wiseau mit ihrem bescheuerten Dialekt nicht erträglicher. Eine doppelte Film-Katastrophe.