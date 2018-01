« Nur Gott kann mich richten | Home | Three Billboards outside Ebbing, Missouri »

Anne Clark – I’ll walk out into tomorrow

BRD 2017 Regie: Claus Withopf mit Anne Clark 81 Min. FSK: ab 0

Anne Clarks Hits waren einmalig im New Wave-Zeit der 80 Jahre, gerade wegen ihrer Stimme und dem Stakkato der poetisch aggressiven Texte. Nach ihren Erfolgen mit „Sleeper in Metropolis“, „Our Darkness“ und „Echoes Remain Forever“ machte ein betrügerischer Manager und eine brutale Plattenfirma Anne Clark fast zu einem One Hit-Wonder. Sie ließ sich nicht knebeln, stieg aus, hörte aber auch nicht auf, ihre Musik zu machen. Nach einschneidenden Konfrontationen mit ihrer Plattenfirma verschwand sie von der musikalischen Bildfläche und erfand sich in der stillen Einsamkeit Norwegens neu. Bekannt wurde die 1960 in Südlondon geborene Musikerin mit ihrem Mix aus lyrischem Sprechgesang und innovativem Elektroniksound. Unabhängig von Trends und Marketingstrategien der Musikbranche entfaltet Anne Clark seit vielen Jahren ihren eigenen, unverwechselbaren Stil mit einer Fusion tanzbarer elektronischer Sounds, intelligenten Arrangements und sehr persönlichen Texten.

Die britische Poetin wird als „Grand Dame des Dark Waves“ bezeichnet und zeigt sich in diesem Dokumentarfilm doch als äußerst bodenständig. Die Pionierin der Spoken Word-Kunst wirkt völlig unprätentiös, sympathisch bescheiden. Regisseur Claus Withopf begleitete Anne Clark fast ein Jahrzehnt lang und porträtiert eine so gesellschaftskritische wie überwältigende Ausnahmekünstlerin – eine musikalische Rebellin, die sich jenseits des kommerziellen Mainstreams auf ihrer eigenen Tonspur bewegt. Mittlerweile tourt Anne Clark wieder, ihre Lieder und Texte sind neu, ihr Stil bleibt erkennbar. Eine Dokumentation für Fans und solche, die es werden könnten.