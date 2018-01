« Wonder Wheel | Home |

Tad Stones und das Geheimnis von Köng Midas

Spanien 2017 (Tad Jones and the Secret of King Midas) Regie: David Alonso, Enrique Gato 94 Min.

Indiana Jones als Zeichentrick fehlte eigentlich noch in der Verwertungskette dieser populären Kino-Figur. Spanien war da schneller als Hollywood und ersetzte das faltige Gesicht von Harrison Ford mit der glatten Plastikfigur, die nicht nur Bauarbeiter ist, sondern auch aussieht wie Bob der Baumeister. Für entsprechend junges Publikum geht Tad Jones wieder auf Schnitzeljagd mit archäologischen Relikten und muss dabei auch noch seine Freundin, die Archäologin Sara Lavroff retten. Dem deutschen Verleih ist diese billige Kopie anscheinend so peinlich, dass er aus Tad Jones einen „Tad Stones“ macht!

Diesmal müssen drei Teile einer Halskette von König Midas bei einer Reise nach Spanien gefunden werden. Midas verwandelte bekannterweise in der griechischen Mythologie alles was er berührte zu Gold. Diesen Fluch nimmt der schurkige Millionär Jack Rackham gerne in Kauf, seine Schergen sorgen für Verfolgungsjagden und kindgerechte Mini-Action. Dass Tad die ganze Zeit eine Liebeserklärung an Sara loswerden will und dessen Assistentin Tiffany eifersüchtige Ränke ausführt, ist für dieses Genre viel zu altbacken. Zum Glück ist auf die Sidekicks Verlass, und das gleich doppelt: Ein tollpatschige Mumie macht als Flamenco-Tänzerin oder als Elvis-Double tatsächlich mal Spaß und das zerstrittene Duo aus Hund und Papagei sorgt sicher für Lacher bei den Kleinen. Ansonsten erweist sich Tad Jones als billige Kopie einer Kino-Reliquie.