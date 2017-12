« Die Flügel der Menschen | Home | Alte Jungs »

Die Dschungelhelden – Das große Kinoabenteuer

Frankreich 2017 (Les as de la jungle) Regie: David Alaux 98 Min. FSK: ab 6

Der Animationsfilm nach der gleichnamigen französischen Fernsehserie wirft die Kino-Kinder unvermittelt in ein recht verstörendes und bedrohliches Kriegs-Chaos: Der üble Koala Igor rennt Granaten werfend durch den lichterloh brennenden Dschungel. Terrorismus in Kinderfilm, „Apocalypse Now“ nicht auf niedlich. Die Dschungelhelden aus Nashorn, Faultier und Tiger können ihn besiegen und auf eine einsame Insel verbannen. Wenigstens sie haben genug von der Helderei. Aber Maurice, Zögling der Tigerdame und eigentlich kleiner Pinguin, bricht eigenwillig auf, um für Gerechtigkeit im Dschungel zu kämpfen. Ein Goldfisch in Glaskugel wird absurderweise sein Sohn und begleitet ihn bei aberwitzigen Aktionen.

Für den schnellen Gag und witzige Figure muss müssen Logik und Glaubwürdigkeit durchgehend dran glauben. Was leider sehr überdreht und nur leidlich komisch geriet. Auch in den bekannten Familienkonflikten fehlt es an Feingefühl und Sorgfalt. Bei der vielleicht sogar zu ernst genommenen Dramaturgie eines Bond–Films retten einige nette Ideen und viele herrlich blöde Dialoge den bescheidenen Spaß über die Runden. Die Moral lautet, es ist besser wenn junge und alte Helden zusammenarbeiten. Ist nicht viel. Viel mehr ist nicht.