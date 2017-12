« Die Dschungelhelden – Das große Kinoabenteuer | Home |

Alte Jungs

Luxemburg 2017 (Rusty Boys) Regie: Andy Bausch André Jung, Marco Lorenzini, Pol Greisch 112 Min. FSK: ab 0

Parallel zum Start des Melodrams „Leuchten der Erinnerung“ werden auch in Luxemburg Senioren auf Achse gebracht: Vier grantige Herren steigen unzufrieden aus dem Altersheim aus und wollen in einer alten Immobilie eine autonome Wohngemeinschaft gründen. Bürokratie und Banken stellen sich der sympathischen Idee entgegen, doch letztlich kommt ihnen vor allem das Leben in die Quere.

Die Frage, was man macht, wenn man nicht mehr für sich selber sorgen kann, geht bei reihenweise Altherren-Witzen in nichtkomisch unter. Die Darstellung geriet extrem hölzern und amateurhaft. Dazu wurde der luxemburgische Film miserabel nachsynchronisiert. Eben so grob und holprig verläuft auch die Handlung. Das ganze Elend gewinnt erst im traurigen Verlauf etwas Substanz. Aber auch wenn es schwer erträglich mit diesen Alten war, sie müssen deshalb nicht gleich sterben.