Die Flügel der Menschen

Kirgisistan, Niederlande, BRD, Frankreich, Japan 2017 (Centaur) Regie: Aktan Arym Kubat mit Nuraly Tursunkojoev, Zarema Asanalieva, Aktan Arym Kubat 89 Min. FSK: ab 6

Ein Mann stiehlt nächtens immer wieder die schnellsten Rennpferde der Gegend, um auf ihnen in freier Steppe zu reiten und sie dann freizulassen. Kirgisistan ist ein Land, das seine Pferde liebt. Das hat sich auch nach dem Niedergang des Kommunismus im Kapitalismus rücksichtloser Oligarchen und verhetzter Moslems nicht geändert. So ist das Verhältnis zu den Pferden eine Geschichte für sich. Die sich auf fein kunstvolle Weise mit anderen Geschichten und Beobachtungen verbindet.

Auf verschiedenen Ebenen bietet der wunderbare neue Film von Aktan Arym Kubat („Der Dieb des Lichts“, 2010) gleich mehrere Themen dar: Es werden die alten Legenden des kirgisischen Volkes mit dem Islam verglichen. Der eine Bruder ist einer der reichen Oligarchen, der andere ein ehemaliger Filmvorführer und heimlicher Pferdedieb, der verloren immer noch mit einer alten Filmdose an der Hand herum läuft. Zentaur (wieder der Regisseur Aktan Arym Kubat in der Hauptrolle) ist sehr naiv sehr freundlich zu der Milch-Verkäuferin, ohne zu ahnen, was das ganze Dorf darüber lästert. Sehr schön auch, wie zwei Arten von Pferdedieben vorgeführt werden: Der eine glaubt, eine Ehre zu haben und schwärzt deswegen den anderen an, der tatsächlich ehrenwerte Motive hat. Denn der Legende nach muss ein besonderes Pferd zu einem mythischen Berg geritten werden, damit das kirgisische Volk wieder zusammen findet. Aber irgendwie gehört es zur Tradition dieses Volkes, Pferde zu stehlen.

Zur Strafe und Läuterung soll der schließlich gefasste freie Mann Zentaur Moslem werden und nach Mekka pilgern. Ausgerechnet sein ehemaliges Kino wird jetzt als Gebetsraum entweiht. Doch in einem magischen Moment lässt er wieder einen Film laufen und die Betenden können sich der Verführung in ihrem Rücken nicht entziehen. Dafür wird Zentaur aus dem Dorf verbannt und die Tür zum Vorführraum vernagelt. Traditionen und die neue Dominanz einer der überkommen Religionen, die erniedrigte Rolle der Frau unter den neuen geistigen Ver-Führern … in seiner scheinbar einfachen Erzählung vermittelt „Die Flügel der Menschen“ ungemein viel nicht nur über die kirgisische Gesellschaft im Wandel.