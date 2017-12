« Leaning into the Wind – Andy Goldsworthy | Home | Star Wars: Die letzten Jedi »

Die kanadische Reise

Frankreich, Kanada 2016 (Le Fils de Jean) Regie: Philippe Lioret mit Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine De Léan 98 Min. FSK: ab 6

Der 33-jährige Pariser Mathieu erhält aus heiterem Himmel einen Anruf aus Kanada, sein leiblicher Vater, den er nie gekannt hat, sei tot und habe ihm ein Päckchen hinterlassen. Spontan fliegt Mathieu nach Kanada, wo ihn in Montreal Pierre, der Überbringer der Todesnachricht und ein Freund des Verstorbenen erwartet. Die seltsame Anweisung: Zwei Halbbrüder wüssten nichts vom weiteren Sohn, es solle auch geheim bleiben. So erlebt Mathieu die aggressive Stimmung unter den zerstrittenen Brüdern, die in einem See nach der Leiche des Vaters suchen, um sich des Erbes zu vergewissern. Man spürt jenseits dieser cholerischen Idioten ein Geheimnis im Raum.

„Die kanadische Reise“ ist ein ruhiger, ungewöhnlicher Familienfilm basierend auf einem Roman des Bestseller-Autors Jean-Paul Dubois. Regisseur Philippe Lioret („Die Frau des Leuchtturmwärters“, „Welcome“) begleitet den Protagonisten lange ziellos, um dafür am Ende mit allen Offenheiten umso rührender zu sein.