Coco

USA 2017 Regie: Lee Unkrich, Adrian Molina (Co-Regie) 105 Min. FSK: ab 0

Der „Día de los Muertos“, der mexikanische Tag der Toten parallel zu Allerheiligen, ist zwar schon vorbei, aber man kann sich nun auf diesen Totentanz der Trickfilmzauberer von Pixar freuen. Wie immer ist der Stil verspielt zwischen schnellem Scherz und richtigen Verweisen zur Filmgeschichte. Bei „Coco“ wird die Vorgeschichte der Familie als Papierschnitt präsentiert: Wie einst der Urahn seine Familie für die Musik verließ und die Dynastie von Schuhmachern seitdem jeden Ton verbietet. Was für den Jungen Miguel ein wahrer Fluch ist, will er doch unbedingt wie sein großes Idol Ernesto de la Cruz ein berühmter Mariachi werden. Um beim Talentwettbewerb auf dem Dorfplatz mitzumachen, klaut Miguel dessen legendäre Gitarre aus dem Mausoleum. Doch schon der erste Akkord befördert Miguel direkt in die Welt der Toten, die sich gehörig über den Jungen aus Fleisch und Blut erschrecken. Nun hat Miguel nur noch die Nacht des Día de los Muertos Zeit, seinen Ur-Ur-Großvater zu finden.

Disney, zu denen die Toy Story-Macher Pixar nun gehören, belebte sich schon immer neu mit Motiven aus Kulturkreisen außerhalb der USA, nahm in „Vaiana“ Geschichten und Stile aus der Südsee mit, kupferte bei Indianern und bei Iren ab. Nun also Mexiko und der dort sehr lebendige Totenkult. Schon 2014 wurde von der Fox-Filmproduktion das Thema im Zeichentrickfilm „Manolo und das Buch des Lebens“ großartig umgesetzt. Was auch einen Bruch mit der Heilewelt–Philosophie der meisten Kinder- und Trickfilme bedeutete.

Bei „Coco“ ist die Animations-Qualität jetzt fast schon hyperreal, teilweise sieht man richtige Gesichter, keine Zeichentrick-Kreationen. Dazu gibt es überwältigende Bildfantasien vor allem von der Totenwelt mit Fabelwesen wie ein allen Farben schillernder fliegender Löwe. Dazu viele nette Scherze in Wort und Bild, Liedchen und pures Gitarrenspiel. Dass etwa die Verwaltung der Totenwelt mit einem unvergessenen Mac II arbeitet, Frida Kahlo schräge Choreografien plant und der herrlich dämliche Hund Dante mit in die Unterwelt rennt, liefert auch genügend Scherz-Futter für Erwachsene.

Doch was Pixar mit Regisseur Lee Unkrich („Toy Story 3“, „Findet Nemo“, „Die Monster AG“) vor allem wieder gelingt, ist das große Menscheln: „Coco“ ist ein Loblied der Erinnerungen und Geschichten, das alle Übersetzungen und Synchronsprecher überlebt. Denn das emotionale perfekte gelandete Finale rettet die vergessliche Ur-Großmutter Coco und gleichzeitig ihren Vater im Totenreich mit Musik als stärkstem Vergiss mein nicht. Diesem märchenhaften und sehr rührenden Happy End verzeiht man glatt, dass die Handlung des kurzen Films unnötig verkompliziert eine zusätzliche Schleife dreht und dass der weihnachtliche Vorfilm mit der „Frozen“-Besatzung die Geduld strapaziert. Aber auch von den schmutzigen Seiten des Showgeschäfts erfährt der kleine Miguel ja etwas in diesem sehenswerten „Coco“.