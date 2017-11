« The Justice League | Home | Teheran Tabu »

The Big Sick

USA 2017 Regie: Michael Showalter mit Kumail Nanjiani, Holly Hunter, Ray Romano, Zoe Kazan 120 Min.

Kumail Nanjiani wuchs in Pakistan auf. Als er 18 war, zog er mit seinen Eltern und seinem Bruder Naveed in die USA. Aufgewachsen in einer traditionell muslimischen Familie, fand er seine Leidenschaft in der amerikanischen Tradition des Stand-Up. Seine Soloprogramme, in denen er von seiner Kindheit in Pakistan erzählte, fanden Anklang, der große Durchbruch blieb jedoch lange aus. Sehr zum Missfallen seiner liebevollen Eltern, die ihn lieber als Arzt gesehen hätten. Aber sie akzeptierten seinen Weg, stets darauf beharrend, dass er die familiäre Tradition aufrecht erhält. Doch Kumail spielt lieber Videospiele als zu beten und die offensichtlichen Versuche seiner Mutter, ihn zu verkuppeln, nimmt er gleichgültig zur Kenntnis. Das wird allerdings zum Problem als er Emily (Zoe Kazan) kennen lernt und sich verliebt. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander, doch seinen Eltern kann er seine Liebe nicht gestehen. Irgendwann muss sich Kumail entscheiden: Wählt er Emily und riskiert damit, seine Familie zu verlieren oder entscheidet er sich für ein Leben in einer arrangierten Ehe? Nanjiani fasste seine Lebensgeschichte gemeinsam mit Emily Gordon in ein Drehbuch und spricht damit vielen Einwanderern, die hin- und hergerissen sind zwischen den Kulturen, aus dem Herzen. Die Figuren sind authentisch, die Probleme eng am Leben. »The Big Sick« punktet mit glänzend geschriebenen Dialogen und einer liebenswerten Charakterzeichnung. Regisseur Michael Showalter, der selbst aus dem Comedyfach stammt, wirft einen realistischen Blick hinter die Bühne des Lebens. Die unerwartete Wendung des Schicksals der beiden Liebenden geht zu Herzen und wird von den starken Nebendarstellern (Charakterdarstellerin Holly Hunter und Ray Romano, bekannt aus der Comedy-Serie »Alle lieben Raymond« als Emilys Eltern) getragen. So entwickelte sich die Indie-Komödie weltweit absolut zu Recht zum Publikumserfolg.