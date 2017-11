« Teheran Tabu | Home |

Animals – Stadt Land Tier

A/CH/P 2017, R: Greg Zglinski; D: Birgit Minichmayr, Philipp Hochmair, Mona Petri, 95 min

»Gehst du fremd?« Anna stellt diese Frage ihrem Spiegelbild. Dabei ist sie für ihren Mann Nick bestimmt, der nebenan in der Küche des Wiener Restaurants wirkt. Statt sie ihm gegenüber auszusprechen, begeben die beiden sich auf eine Reise. Ein halbes Jahr wollen sie in einem entlegenen Haus in den französischen Alpen verbringen. Während ihrer Abwesenheit kümmert sich Mischa um ihre Wohnung und richtet sich dort schnell häuslich ein. Die Reise von Anna und Nick kommt derweil zu einem jähen Ende, als Nick ein Schaf überfährt. Nach dem Unfall ist nichts mehr, wie es war. Das Paar erreicht die Hütte, doch etwas ist sonderbar. Anna verliert zunehmend den Bezug zur Zeit, seltsame Begegnungen häufen sich. Die Handlung wehrt sich dagegen, allzu leicht entschlüsselt zu werden. Ähnlich den Filmen David Lynchs verlässt der Plot immer mehr die rationalen Pfade. Hitchcocks »Vertigo« stand Pate und es steigen auch hier zunehmend Schwindelgefühle auf. »Animals« baut mit einer ausgefeilten Kameraarbeit des Schweizers Piotr Jaxa und der einnehmenden Musik von Bartosz Chajdecki eine klaustrophobische Atmosphäre auf. Die Alpenidylle steht in Diskrepanz zur Ehehölle. Szenen gleiten ineinander über, Jaxa arbeitet mit Match Cuts und optischen Täuschungen, ähnlich der visuellen Gestaltung von Marc Forsters »Stay«, mit dem »Tiere« noch mehr verbindet. Bis zum Ende, das Ansätze einer Erklärung liefert, fesselt der Thriller die Augen des Betrachters an die Leinwand. Der polnische Regisseur Greg Zglinski adaptierte ein Drehbuch des Österreichers Jörg Kalt und verarbeitete dessen frühen Suizid in unheilvollen Andeutungen. Birgit Minichmayer und Philipp Hochmair überzeugen in den Hauptrollen und liefern sich ein formidables Psychoduell, das verstört, fasziniert, fesselt und von einem feinsinnigen Humor durchzogen ist. »Animals« ist ein außergewöhnlicher Genrefilm und eine Erfahrung, die im Betrachter weiterlebt.