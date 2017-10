« Maudie | Home |

God’s Own Country

GB 2017 Regie: Francis Lee mit Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones

Der 24-jährige Johnny (Josh O’Connor) hat es nicht einfach. Von früh bis spät führt er den Hof seines Vaters (Ian Hart), der nach einem Schlaganfall selbst nicht mehr in der Lage dazu ist. Seine einzige Flucht ist der Alkohol. Tagsüber erträgt Johnny die Erniedrigungen seines Dads, Nachts säuft er sich besinnungslos im örtlichen Pub und sucht schnellen Sex mit Fremden. Die Großmutter (Gemma Jones) schaut dem hilflos zu und hält das Vater-Sohn-Gespann liebevoll zusammen. Alles ändert sich als der rumänische Hilfsarbeiter Gheorghe (Alec Secareanu) auf den Hof kommt. Die anfänglichen Anfeindungen Johnnys wandeln sich bald in eine zärtliche Liebesbeziehung zu dem Fremden. Vor der rauen Schönheit Yorkshires erzählt der Dokumentarfilmer Francis Lee seine Geschichte. Die atemberaubende Kulisse ist dabei ein weiterer Hauptdarsteller in dieser Menage à trois. Der Regisseur stammt aus der Gegend und lies seine beiden Protagonisten für einige Wochen auf einem Bauernhof aushelfen, so dass sie sich an das entbehrungsreiche Leben gewöhnen konnten. Das zahlt sich aus. Ihr Spiel ist echt, ihre Leidenschaft spürbar. „God’s Own Country“ ist ein Liebesdrama voll pulsierendem Leben, authentisch gezeichnet und nuanciert erzählt. In Sundance gewann Francis Lee damit den Regiepreis.