On the Milky Road

SRB/GB/USA 2017, R: Emir Kusturica, D: Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Micalovic, 125 min

Mit seinem ersten Spielfilm seit zehn Jahren kehrt Emir Kusturica (“Schwarze Katze, weißer Kater”) zurück zu alter Form: seine aberwitzige Geschichte um eine Liebe in Kriegszeiten erzählt er in der ihm eigenen überbordenden Bildsprache. Die Hauptrolle übernahm der Meister selbst. Er spielt den kauzigen Kosta, der sich ausgerechnet in die zukünftige Braut (Monica Bellucci) seines Bruder verliebt. Doch es herrscht Krieg und der Bruderzwist ist bald schon das geringste Problem für die Liebenden. Wer die lauten Frontalfilme des serbischen Filmemachers nicht schätzt, wird auch mit “On the Milky Road” nicht warm. Die Fans feiern derweil die furiose Rückkehr des eigenwilligen Altmeisters.