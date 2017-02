« Fences | Home | Berlinale 2017 The Party (Wettbewerb) »

Berlinale 2017 Mr Long (Wettbewerb)

Grausam gut, so muss man den neuen Film von Sabu („D.A.N.G.A.N. Runner“, „Monday“), dem japanischen Autoren-Regisseur der Gewalt-Filme, bezeichnen! Manipulativ und gelungen verspritzt ein Killer in der Eröffnung Gewalt und Blut, um dann im wunderschönen glücklichen Momenten als taiwanesischer Koch in einer kleinen japanischen Gemeinde aufzuleben. Selbstverständlich gehört die Liebe zu einer ehemaligen Zwangs-Prostituierten und Heroin-Anhängigen dazu. Und auch ein kleiner, herzerweichender Junge, der gerettet werden muss. Dies alles ist so großartig, wie starke Balladen von ansonsten groben Hard-Rockern, und erinnert an „Kikujiros Sommer“, die Gangster-Kind-Geschichte vom älteren Japaner Takeshi Kitano. Aber Sabu bleibt letztlich ein Gewalt-Filmer. So wirkt das Ende, das den ganzen Film mit seiner Drohung spannend machte, überflüssig, einfallslos und platt. Ein interessanter Blutfleck im Wettbewerb.