Manchester by the Sea

USA 2016 Regie: Kenneth Lonergan mit Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol 138 Min. FSK: ab 12

Für sein Regiedebüt »You Can Count On Me« erhielt Kenneth Lonergan eine Oscarnominierung. Sein Film »Margaret« wurde mit Preisen überhäuft und trotzdem kennt den Amerikaner, der auch die Drehbücher für »Gangs of New York« oder »Reine Nervensache« verantwortete, kaum jemand. Das könnte sich nun ändern, denn sein dritter Film »Manchester by the Sea« gehört zurecht zu den heißen Oscaranwärtern in diesem Jahr. Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnliches Gespann: Der stille Lee und sein Neffe Patrick haben sich seit Jahren nicht gesehen. Ihr Leben liegt in Trümmern, als sie sich wieder begegnen. Lee vegetiert seit Jahren nur noch vor sich hin, seitdem ihn seine Frau Randi verlassen hat. Er hat seiner Heimatstadt den Rücken gekehrt und erst, als sein Bruder Joe stirbt, kehrt er nach Hause zurück. Joe hat veranlasst, dass sich Lee um seinen Sohn Patrick kümmert. Alles ist vorbereitet, nur Lee hat er nicht gefragt. Der will einfach nur weg, denn mit dem Ort verbindet er dunkle Erinnerungen. Doch die Trauer verbindet die beiden unterschiedlichen Charaktere und formt ein unsichtbares Band zwischen ihnen. Still, fast wie betäubt beginnt Lonergan seine Geschichte. Der beschauliche Ort Manchester in New Hampshire ist der Schauplatz der Erinnerungen seiner Figuren. Behutsam setzt der Autorenfilmer sie zusammen, so dass sie erst am Ende ein schlüssiges Bild ergeben. Dabei füllt er seine Geschichte mit Leben, das seine Figuren greifbar macht und ihnen Konturen verleiht. Der Regisseur liefert seinem Hauptdarsteller Casey Affleck den vollen Raum zur Entfaltung seines schauspielerischen Könnens. Mit wenigen Nuancen formt er den vom Leben gebeutelten Lee, sein Spiel ist präzise und oscarwürdig, Lonergans Geschichte zutiefst berührend und nachhaltig. Ein meisterhafter Film über Trauer und Hoffnung und hoffentlich der endgültige Durchbruch für einen versierten Filmemacher.